Eksi 70 derecede Antarktika'da yemek yapmak

Burası o kadar soğuk ki 9 ay boyunca buraya hiçbir araç gelip gidemiyor. 13 kişilik bir ekibiz. Aramızda teknisyenler, bilim insanları, aşçı ve doktor var.

Oksijen yoksunluğu ve çorak çöl manzarası bilim insanlarını başka bir gezegende yaşıyormuş gibi hissettiriyor.

Cyprien, eğlenmek için dışarı çıkıp yemek yapmaya ve bu anları fotoğraflamaya karar veriyor. Farklı türde yiyecekleri pişirmeye başlıyor.

Yer çekimine meydan okuyan fotoğraflar Antarktika'daki soğukluğun şiddetini canlı bir şekilde gösteriyor.

"Bu bir piknik değil" diyor Cyprien.

Fotoğraflar insanı şaşkınlığa uğratıyor.

Kışın -80 derecenin altına ulaşan sıcaklıklarla burası kesinlikle dünya üzerindeki en soğuk yer. Güneş'i tam 3 ay aradan sonra ilk defa Ağustos ayında gördük. Hava hem çok kuru hem de oksijen seviyesi oldukça düşük.

Kışın başlarında taze yiyecekler tükendi. Şubat ayından Kasım ayına kadar hiçbir kaynağımız olmadığı için çoğunlukla dondurulmuş yiyecekler yiyoruz. Yiyecekleri donmaması için de kaplarda muhafaza ediyoruz.

Zor bir bölge olmasına rağmen, Concordia astronomi, insan fizyolojisi gibi farklı alanlardan birçok araştırmacının ilgisini çekiyor.