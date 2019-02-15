Bazen korkudan bazen de maddi sebeplerle insanlar ağızlarında eksik dişle yaşayabiliyorlar. Eksik dişler ise estetik, fonksiyon kaybı ve çeşitli psikolojik etkilerle yaşantıyı zorlaştırıyor. Peki ağzımızda eksik diş ile ne kadar zaman yaşayabiliriz? Eksik dişlerin yerine ne yapılabilir?

Birçok kişi eksik dişlerle yaşamını sürdürmeye çalışsa da gerçek şu ki eksik dişler birçok olumsuzluğu ve hastalığı da beraberinde getirebilir. Eksik dişlerin tedavi edilmezse zamanla ciddi komplikasyonlara neden olabileceğine dikkat çeken Diş Hekimi Pertev Kökdemir, eksik dişlerin yerine uygulanabilecek en sağlıklı tedavi yöntemleri hakkındaki bilgiler verdi:

EKSİK DİŞ İLE NE KADAR ZAMAN YAŞAYABİLİRİZ?

Ağzımızdaki eksik dişler birçok sağlık sorununa yol açabilir. Bunlar ağız içi problemlerle başlar, sistemik rahatsızlıklara kadar devam eder. Ağzınızda eğer eksik diş varsa bu eksikliği tamamlamak için maksimum süremiz 6 aydır.

KEMİK İLAVESİ GEREKEBİLİR

Eksiklik olan bölgedeki komşu dişlerin o bölgeye kayması ve eğer implant yapılması planlanıyorsa implant yapılacak olan kemiğin erimesi problemi ile karşılaşılabilir. Tabii böyle bir durumda ileri cerrahi teknikler ile o bölgeye kemik ilavesi yapılması gerekir. Oysa diş kaybı yaşandıktan 1.5-2 ay sonra o bölgeye bir implant yapılırsa herhangi bir kemik ilavesi veya farklı bir problemle karşılaşmadan kolayca dişimize tekrar kavuşabiliriz.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DE ETKİLER

Eksik dişler tedavi edilmezse çiğneme bozuklukları, komşu dişlerin boşluğa kayması veya devrilmesi sonucu dişler arasında aralanmalar ve bunun sonucunda diş eti hastalıkları ve çürükler, estetik sorunlar ve sindirim problemleri, hazımsızlık gibi sorunlar yaşanabilir.

TÜM EKSİK DİŞLERİ TAMAMLAMAK MÜMKÜN

Diş eksiklikleri eksik diş sayısına göre farklı yöntemlerle tamamlanabilir. Eğer tek bir diş eksikliği varsa 1 adet implant veya 3 dişten oluşan bir köprü ile tamamlanabileceği gibi ağzında hiç dişi olmayan kişilere de tek bir çene için 6 adet implant yaparak sabit porselen dişler ile tüm eksik dişlerini tamamlamak mümkün olur. Gelişen teknoloji ile akıllı hidrofilik implantların kullanımı sayesinde ağzında hiç dişi olmayan hastalarımızın 1 haftada sabit porselen dişleri de yapılabiliyor. Bu sayede diş eti çekilmesi ve iltihaba bağlı kemik erimesi sebebiyle dişlerini kaybeden hastalar hiç dişsiz kalmadan yine sabit ve sağlıklı dişlere kavuşabiliyor.

Özel zirkotitan implantlar sayesinde de diş eksikliklerini tedavi ettirmekte geç kalmış ve kemik erimesi oluşmuş kişiler için ileri cerrahi tekniklere çok fazla başvurmadan ince kemiklere oldukça sağlam fakat diğer implantlardan daha ince implantlar yerleştirilip hastalarımızın eksikliklerini giderebiliyoruz.