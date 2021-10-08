Eksik ilaç sıkıntısı hastaları bezdirdi

HABER KIBRIS-ÖZEL HABER

KKTC’de son günlerde yaşanan ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği hastaları mağdur ediyor.

Hastaların, KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı İlaç Eczacılık Dairesi ve Hastane eczanelerinden almaları gereken ilaçları alamamaları hem hastaları hem de yakınlarını isyan ettirdi.

Kanser, kalp ve damar hastaları, diyabet, eklem iltihabı, KOAH ve astım, Multiple Skleroz (MS), diyaliz hastaları gibi kronik rahatsızlığı olan hastalar, hem ilaca ulaşamamaları hem de sağlık hizmetinden mahrum kalmaları nedeniyle hayat kalitelerinin aşağıya çekildiğinden yakınıyor.

Haber Kıbrıs’a ulaşan ve sosyal medya hesaplarında ilaç sıkıntısını dile getiren hasta ve yakınları, Sağlık Bakanı’na ulaşamadıklarını, ulaşanların ise ‘para yok’ cevabıyla karşılaştıklarını kaydediyor.

Kanser hastası Işıl Şahin de ilaç eksikliği nedeniyle mağdur olan hastalardan biri. Şahin, hiç bir yetkiliden memnun edici bir cevap alamadıklarını ifade ederek yaşadıklarını sosyal medyada dile getirdi.

Şahin “Eğer bu gibi sorunları çözemiyorsanız o koltuklarda işiniz ne. Ben A, B,C partisi bilmem, bildiğim benim ve diğer hastaların yaşama hakkı. İlacımızı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İşte Şahin’in sosyal medyada paylaşımı şöyle:

SESİMİZ GELİYOR MU?

Ben Işıl Şahin. Uzun süredir kanser denilen hastalıkla yaşıyorum. Benim gibi bu küçücük adada bu hastalıkla mücadele eden yüzlerce hasta var.

İki aya yakın süredir ilaçlarımıza erişim güçlüğü yaşamaktayız. Yani İLAÇ YOK! Ara vererek ilaçlarımızı alıyoruz. Öyleki günde 2 tane alınması gereken ilacı bitmesin diye 1 tane alıyorum. Zaten zor bir süreçte birde ilaçsız kalmak hem hastalığı, hemde sinirlerimizi zorluyor.

Şimdi soruyorum bize bunu yaşatmaya kimin hakkı var? Beni parti ,mevki ,bakan adı ilgilendirmez.Bütün siyasilere sesleniyorum.Cumhurbaşkanı,Başbakan, Bakanlar, Milletvekilleri ve muhalefet...

Sizlerin asli göreviniz bu halkı sağlıkla yaşatmak. Sorulduğunda para yok deniyor "bize ne" Sizin göreviniz ne.Eğer bu gibi sorunları çözemiyorsanız o koltuklarda işiniz ne.Ben A ,B, C partisi bilmem, bildiğim benim ve diğer hastaların yaşama hakkı. İLACIMIZI İSTİYORUZ!

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08/10/2021 16:18