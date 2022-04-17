Eksikliği erkenden yaşlandırıyor, tiroidleri bozuyor!

Selenyum, hakkında az konuşulan fakat bedensel süreçlerde yer alan oldukça önemli bir mineral. Bu elementi vücudumuz kendisi üretemediği için dışarıdan alması gerekiyor. Bu nedenle beslenme, bu mineralin eksikliğindeki en önemli faktörlerden biri. Tüm bu yararlarının büyük çoğunluğunu ise "selenoprotein" adı verilen selenyum içeren proteinler aracılığıyla sağlar.

Selenyum, hakkında az konuşulan fakat bedensel süreçlerde yer alan oldukça önemli bir mineral. Bu elementi vücudumuz kendisi üretemediği için dışarıdan alması gerekiyor. Bu nedenle beslenme, bu mineralin eksikliğindeki en önemli faktörlerden biri. Tüm bu yararlarının büyük çoğunluğunu ise "selenoprotein" adı verilen selenyum içeren proteinler aracılığıyla sağlar.

Selenyum, hakkında az konuşulan fakat bedensel süreçlerde yer alan oldukça önemli bir mineral. Bu elementi vücudumuz kendisi üretemediği için dışarıdan alması gerekiyor. Bu nedenle beslenme, bu mineralin eksikliğindeki en önemli faktörlerden biri. Tüm bu yararlarının büyük çoğunluğunu ise "selenoprotein" adı verilen selenyum içeren proteinler aracılığıyla sağlar.

YORGUNLUK

Net olmayan bir belirti olsa da yorgunluk, birçok eksikliğin sonunda ortaya çıkması muhtemel bir durumdur. Fakat selenyum eksikliğinde sıklıkla raporlanır. Bunun sebebi ise; bu mineralin normal tiroid fonksiyonlarınızda ortaya çıkardığı değişimdir.



SİSLİ ZİHİN

Selenyum alımındaki eksiklik, zihinsel durumda değşiklikler ortaya çıkarırı. Özellikle zihinsel bir sis adı verilen bu durum, tek başına açıklayıcı olduğu düşünülmese de uzmanlar, diğer semptomlarla bir araya getirdiğinde bu sorunu açıklayabilir. Üstelik yapılan araştırmalar, selenyum eksikliğinin yaşlı yetişkinlerde daha zayıf bir bilişsel işlevle ilişkili olduğu tespit edildi.



ZAYIFLAMIŞ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Düşük selenyum, bulaşıcı hastalıklara karşı kişiyi duyarlı hale getirir. Hatta zararsız bakterileri bile yaşamı tehdit eden bir hastalık seviyesine ulaştırabilir. Bu nedenle, eksikliği oldukça büyük sorunlara neden olan selenyumun vücuttaki oranının tespit edilmesi oldukça önemlidir. Araştırmacılar, bu durumun toprağın selenyum açısından yetersiz olduğu anlaşılan Çin'de Keshan hastalığı vakalarında meydana geldiğini ortaya koyuyor. Bu hastalığa selenyum eksikliğinin el, ayak ve ağız hastalığından sorumlu olan coxsackievirus adlı virüsün bir araya gelmesi ile oluşuyor.

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17/04/2022 10:44