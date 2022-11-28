Ekvador ile Senegal, Dünya Kupası'nda son 16'ya yükselebilmek için sahaya çıkacak

Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak maç, saat 18.00'de başlayacak. Müsabakada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.

Grupta birer galibiyet ve beraberlik yaşayan Ekvador, 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Oynadığı 2 maçın birini kazanan ve diğerinden mağlup ayrılan Senegal ise 3 puanla üçüncü basamakta bulunuyor.

Ekvador, sahadan galibiyetle ya da beraberlikle ayrılması halinde adını son 16 turuna yazdıracak. Senegal ise Ekvador'u mağlup etmesi durumunda son 16 takım arasındaki yerini alacak.

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28/11/2022 10:45