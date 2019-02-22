Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 7.7 büyüklüğünde deprem oldu

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS)'nin verilerine göre, Ekvador'un Ambato şehrinin 224 km güneydoğusunda 7.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Deprem, Peru ve Kolombiya gibi komşu ülkelerde de hissedildi.

Dünyada en fazla depremin meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.