Ekvador'da cezaevinde mahkumlar çatıştı: En az 15 ölü

Ekvador'un Latacunga kentindeki cezaevinde mahkumlar arasında çıkan olaylarda en az 15 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

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04/10/2022

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Ekvador'da cezaevinde mahkumlar çatıştı: En az 15 ölü

Ekvador'un Latacunga kentindeki cezaevinde mahkumlar arasında çıkan olaylarda en az 15 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Ulusal cezaevleri ajansı Snai, güvenlik güçlerinin kontrolü ele geçirmesinden önce, mahkumların silah ve bıçaklarla birbirine saldırdığını açıkladı.

Yetkililer, olayı yerel ve uluslararası uyuşturucu kaçakçısı gruplarla ilişkilendirdi.

Olayda şu ana kadar 15 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Hapishanenin çeşitli yerlerinde ceset aramaları sürdürülüyor.

Ülkedeki cezaevlerinde daha önce uyuşturucu çeteleri ölümcül olaylara karışmıştı.

Haber ajansı Efe, 2020 yılından bu yana yaşanan söz konusu çatışmalarda 400'den fazla kişinin öldüğünü duyurdu.

Latacunga'daki cezaevi, başkent Quito'ya 80 kilometre mesafede bulunuyor. 

04/10/2022 09:07
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TAGS: Ekvador, cezaevi, mahkum
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