Ekvador'da cezaevlerinde çete savaşları sürüyor

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, dün cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısının 116'ya, yaralı sayısının ise 80'ne ulaştığı bildirildi.

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki tüm hapishanelerin sisteminde 60 günlüğüne 'olağan üstü hal' ilan edildiğini duyurdu.

Cezaevlerinin suç çeteleri arasında bir güç anlaşmazlığına dönüşmesinin üzücü olduğunu vurgulayan Lasso, "Bu olguyla başa çıkmak için ilk adımlarımızdan biri ülke genelinde hapishanelerde olağanüstü hal ilan etmek oldu" ifadesini kullandı.

Lasso, mahkumların haklarını korumak için yakınlarıyla dayanışma içinde olacaklarına işaret ederek, "Hükümet, birkaç aydır cezaevlerinde tekrarlanan şiddet olayları nedeniyle altyapı ve gözetim teknolojisine önemli yatırımlar yapıyor, bu plan sayesinde cezaevlerinde kontrol güçlenecek" dedi.

Eş zamanlı çatışma çıktı

Cezaevi Sistemi Genel Direktörü Bolivar Garzon, gün içindeki açıklamasında, çeteler arasında farklı koğuşlarda eş zamanlı çıkan çatışmalarda ölü sayısının 100'e, yaralı sayısının da 52'ye çıktığını belirterek, "Koğuşlara giriyoruz, kolay olmadı, polis yerel saatte 14.00'te kontrolü sağladı ama dün gece başka olaylar, patlamalar oldu" ifadesini kullandı.

Hapishanede ölü sayısının daha da artabileceğine dikkat çeken Garzon, polis ve savcılık personelinin cesetlerin teşhisi için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Garzon, çok büyük bir trajediyle karşı karşıya kaldıklarına vurgu yaparak, "Organize suç grupları arasındaki bu mücadele ve içerdeki güç savaşı, maalesef bu seviyelere ulaştı, durum gerçekten korkunç" dedi.

Cezaevi çevresinde askerlerin geniş güvenlik önlemleri aldığı bilgisi paylaşıldı.

Ekvador'da, cezaevinde çeteler arasında dün çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 24 kişinin öldüğü, 48 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Bölge sakinlerinin dün sosyal medyada paylaştığı videolarda, çok sayıda mahkumun çatılara çıktığı, cezaevinden ise silah ve patlama seslerinin geldiği duyulmuştu.

Yerel basında çıkan habere göre, çatışma Los Lobos ve Tiguerones çetelerine mensup üyelerin bulunduğu 8 ve 9 numaralı koğuşlarda başlamıştı.

Ekvador'da cezaevi sorunu

Ülkede 23 Temmuz'da iki ayrı cezaevinde mahkumlar arasında çıkan isyanda 21 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

Yaklaşık 38 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Ekvador cezaevlerinde, çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman isyanla sonuçlanıyor.

Ülkede 24 Şubat'ta 3 şehirde aynı anda çıkan isyanlarda da 80 mahkum hayatını kaybetmişti.

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30/09/2021 09:55