Ekvador'da deprem nedeniyle OHAL ilan edildi

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, ulusa sesleniş konuşmasında, depremden etkilenen bölgelerde daha etkin mücadele için ülke genelinde OHAL ilan edildiğini duyurdu.



Depremde yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunan Lasso, "Ülke olarak büyük üzüntü içerisindeyiz, özel sektörün halihazırda inşa ettikleri evleri depremden etkilenen vatandaşlar için satın alacağız. Aynı zamanda kira desteğinde bulunacağız." ifadelerini kullandı.



Lasso, bölgenin yeniden inşasında gerekli fonun sağlanması için uluslararası kuruluşlarla görüşmeler yaptıklarını söyledi.



Öte yandan yetkililer, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini, yaralı sayısının ise 450'yi geçtiğini bildirdi.



Ekvador'un Balao şehrinin 6 kilometre kuzeydoğusunda 18 Mart'ta kaydedilen deprem, 65,7 kilometre derinlikte meydana gelmişti.



BNO News'e göre, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, deprem sonrası tsunami tehdidinin olmadığı kaydedilmişti.





Deprem komşu ülke Peru'da da hissedilmiş, Tumbes kentinde de 4 yaşındaki bir kız çocuğu yaşamını yitirmiş, 73 kişi de yaralanmıştı.

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21/03/2023 09:30