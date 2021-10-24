Ekvadorlu atlet Alex Quinonez silahlı saldırıda öldü
Ekvadorlu atlet Alex Quinonez silahlı saldırıda öldü
24/10/2021
Ekvadorlu atlet Alex Quinonez, ülkesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Ekvador Olimpiyat Komitesi, 32 yaşındaki Alex Quinonez'in Guayaquil şehrindeki bir caddede silahla vurularak öldürüldüğünü açıkladı.
Kısa mesafe koşucusu Quinonez, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları 200 metre finalinde yarışmış ve 7. olmuştu.
Quinonez, 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ise aynı mesafede bronz madalya elde etmişti.