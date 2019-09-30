Ekvator Ginesi liderinin oğlunun lüks araçları açık artırmada satıldı

Ekvator Ginesi lideri Teodoro Obiang Nguema'nın oğlunun el konulan ait lüks araçları, İsviçre'de açık artırmayla satıldı.

Ülkeyi 40 yıldır yöneten Nguema'nın yardımcılığını da yapan oğlu Teodorin Nguema Obiang'a ait araçlara İsviçreli yetkilerin yürüttüğü bir soruşturma kapsamında el konulmuştu.

Aralarında Ferrari, Lamborghini, Bentley, Rolls Royces marka spor otomobillerin de bulunduğu 25 araç, İsviçre'nin Cenevre kenti yakınlarında bulunan Cheserex köyündeki bir golf kulübünde toplam 27 milyon dolara satıldı.

Savcılarla varılan anlaşma sonucunda bu paranın 23 milyonu, yoksulluğun yaygın olduğu Ekvator Ginesi'ndeki toplumsal projelere harcanacak.

Otomobiller arasında en sıra dışı araçlardan biri 2014 Lamborghini Veneno Roadster'dı. Araç, 8,3 milyon dolara anonim bir alıcıya satıld

30/09/2019 09:49