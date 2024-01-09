El bombası ve silah ele geçirildi

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09/01/2024

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El bombası ve silah ele geçirildi

Güney Lefkoşa’da iki ayrı olayda el bombası ve ateşli silah ele geçirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum polisinin Güney Lefkoşa’da iki ayrı noktada el bombaları ve ateşli silah ele geçirdiğini yazdılar.

Habere göre, ilk olayda bir ihbarı değerlendiren polis, “Alambra” köyünde açık arazide, naylon poşet içerisinde bir el bombası, 3 adet silah ve 11 adet mermi tespit etti.

İkinci olayda ise, “Engomi” semtinde bir apartmanın girişinde şüpheli bir paket bulunduğu ihbarını değerlendiren polis, poşet içerisinde bir el bombası ele geçirdi.

Habere göre polisin bulunanlar üzerindeki incelemesi sürüyor.

09/01/2024 11:50
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TAGS: El bombası, güney lefkoşa, silah
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