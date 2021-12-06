El Cezire, Sedat Peker gözaltına alındığını iddia etti

El Cezire'nin haberine göre organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındığı ve uzun süredir iadesini talep eden Türkiye'ye iade edilebileceği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar ziyareti sırasında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Katar merkezli haber ajansı El Cezire, organize suç örgütü olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in gözaltına alındığı iddia etti.

Habere göre Peker'in Türkiye'ye iade edilebileceği de bildirildi.

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06/12/2021 16:01