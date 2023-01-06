El Chapo'nun oğlu yakalandı

Meksika'da uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman'ın yakalanması olaylara yol açtı. Yollara barikat kuran ve araçları ateşe veren Sinaloa karteli üyeleri polisle çatıştı. Çıkan olaylarda 2 kişi öldü, 7'si polis 18 kişi yaralandı. Halka "evden çıkmayın" uyarısı yapılırken, okullar tatil edildi.

Meksika'da El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğullarından Ovidio Guzman Lopez'in gözaltına alınması, ülkede olaylara neden oldu.

EL CHAPO'NUN OĞLU YAKALANDI

Meksika basınında çıkan habere göre, Guzman'ın dün Culiacan kentinde federal polisin operasyonuyla gözaltına alınmasının üzerine, çete üyeleri polisle çatıştı.

Çıkan olaylarda 2 kişi öldü, 7'si polis 18 kişi yaralandı.

Şiddet dalgasının havaalanına sıçraması sonucu 100'den fazla uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Federal Sivil Havacılık Ajansı (AFAC), eyaletteki şiddet ikliminin artması nedeniyle Sinaloa Havaalanına giriş ve çıkışların durdurulduğunu açıkladı.

Öte yanda Culiacan Uluslararası Havaalanı yakınlarında silahlı kuvvetlerle çatışmaya giren çete üyelerinin silahlarından çıkan 2 mermi ticari uçağa isabet etti.

Ana yolları barikatlarla kapatan ve araçları ateşe veren Sinaloa çetesi mensupları, okulların tatil olmasına yol açtı.

HALKA "EVDEN ÇIKMAYIN" UYARISI

Sinaloa Kamu Güvenliği Bakanı Cristobal Castaneda Camarillo, kentsel ve kırsal alanlarda sivillerinin evlerinin ateşe verildiğini belirterek "Şehrin farklı yerlerinde araç enkazı ve ablukalar var, halktan evlerinden ayrılmamalarını istiyoruz," dedi.

Yetkililer, 50 farklı yolda ablukanın olduğunu ve trafik akışının durma noktasına geldiğini bildirdi.

Öte yandan Halk Eğitimi ve Kültür Bakanlığı, güvenlik gerekçesiyle bölgedeki tüm okulların tatil edildiğini duyurdu.

ABD tarafından en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından Guzman, Culiacan kentinde düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

GUZMAN KİMDİR?

Sinaloa çetesinin önde gelen liderlerinden 28 yaşındaki Guzman, en son yakalandığı 17 Ocak 2019'da bir dizi şiddet dalgasına yol açmıştı.

ABD'de müebbet hapse çarptırılan uyuşturucu karteli elebaşı El Chapo'nun oğullarından Guzman'ın yakalanmasının ardından çıkan olaylarda çok sayıda asker yaralanmış, 51 mahkum cezaevinden firar etmişti.

Onlarca araç ve iş yerinin ateşe verildiği olaylar sonucunda Guzman serbest bırakılmıştı.

EL CHAPO ABD'YE İADE EDİLMİŞTİ

El Chapo lakaplı Joaquin Guzman, ABD'nin New York eyaletinde görülen davada temmuzda müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

2001 ve 2015'te Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçan Joaquin Guzman, en son Ocak 2016'da yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.

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06/01/2023 21:13