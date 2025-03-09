El Kaide Kökenli HTŞ'nin Lideri Colani, Lazkiye'deki 'Olay'ları Soruşturma Komitesi Kurulduğunu Duyurdu

El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri ve Suriye'deki yeni yönetimin başındaki isim Muhammed Colani (Ahmed Şara), 6-7 Mart'ta Lazkiye'de yaşanan "olay"larla ilgili bağımsız bir ulusal soruşturma komitesi kurulduğunu duyurdu.

Bağımsız Komite Görevlendirildi

Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lazkiye'deki "olay"ların tüm yönleriyle incelenmesi ve sorumluların belirlenmesi amacıyla yedi üyeden oluşan bağımsız bir komitenin görevlendirildiği belirtildi.

Bağımsız soruşturma komitesi, "olay"ların çıkış nedenlerinin ve gelişim sürecinin araştırılması, sivillere yönelik ihlallerin soruşturulması ve sorumluların belirlenmesi, kamu kurumları, güvenlik güçleri ve orduya yönelik saldırıların incelenmesi için yetkilendirildi.

Yetkilere Geniş Kapsamlı Destek

Komite, ayrıca gerektiğinde uzmanlardan destek alma yetkisine sahip olacak. Tüm devlet kurumlarının ise komiteyle tam işbirliği yapması zorunlu kılındı.

Soruşturma komitesinin, olaylara ilişkin kapsamlı raporunu 30 gün içinde tamamlayarak Suriye Cumhurbaşkanlığı'na sunması bekleniyor.