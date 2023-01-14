El Salvador temsilcisi Bitcoin kostümüyle katıldı

71. Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe) kapsamında çarşamba düzenlenen Ulusal Kostüm Şovu'nda El Salvador'u temsil eden Alejandra Guajardo dikkat çekti.

Guajardo, Bitcoin temalı bir kıyafetle gösteriye katıldı. Kostümde ayrıca 1892'den 2001'e kadar para birimi olarak kullanılan El Salvador Kolonu ve kakao çekirdekleri de yer aldı. El Salvador güzeli ayrıca elinde Bitcoin amblemi olan bir asa taşıdı.

Guajardo yürürken etkinliğin sunucusu, "Bu, El Salvador'un para birimi tarihini temsil ediyor. Kakao ve kolon uzun bir süre kullanıldı. Daha sonra ABD doları geldi. El Salvador, 2021'de Bitcoin'in yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu" ifadelerini kullandı.

El Salvador, kripto para atılımından bu yana Bitcoin'e milyonlarca dolar yatırdı. Ancak bu süreçte Bitcoin yüzde 50'den fazla değer kaybetti.

Devlet Başkanı Nayib Bukele ise kripto para birimine güvenini sürdürüyor. El Salvador parlamentosu iki gün önce Bitcoin tahvil ihracını içeren yasayı kabul etti. Yasada tahvil ihracının yanı sıra ulusal dijital varlık komisyonu kurulması ve Bitcoin fon yönetim birimi oluşturulması gibi maddeler var.

Ulusal Kostüm Şovu'nda yarışmacıların, ülkelerinin kültürlerini ve benzersiz özelliklerini sergilemelerine imkan tanınıyor.

ABD'nin New Orleans kentinde düzenlenen etkinlikte Ukrayna'yı temsil eden Viktoria Apanasenko da çok konuşuldu. "Işığın Savaşçısı" adlı kostümün, "Ukrayna'nın karanlığa karşı verdiği mücadelenin sembolü" olduğu belirtildi.

ürkiye adına yarışmaya katılan Aleyna Şirin ise Zümrüdüanka kostümüyle podyuma çıktı. Sanatçı Fırat Neziroğlu'nun elinden çıkan kıyafet geri dönüştürülebilir malzemelerden üretildi. Neziroğlu, zümrüdüankanın "Türkiye'deki kadınların çok güçlü olduğunu ve ne olursa olsun kendi güçlerine inanarak küllerinden yeniden doğmalarını anlattığını" ifade etti. Kainat Güzeli Yarışması yarın (14 Ocak) yapılacak.

Kaynak: Independent Türkçe, Cointelegraph, Decrypt

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14/01/2023 18:41