El Salvador'da binlerce kişi Bukele hükümetini protesto etti

El Salvador'da binlerce kişi Devlet Başkanı Nayib Bukele hükümetine karşı protesto gösterileri düzenledi.

Başkent San Salvador'da hükümetin Bitcoin'i ülkede yasal hale getirmesi de dahil, ekonomi ve hukuk alanındaki politikalarına karşı toplanan protestocular arasında feminist gruplar, insan hakları örgütleri, çevreciler ve siyasi partilerin üyeleri yer aldı.

Al Jazeera'de yer alan habere göre, hükümet karşıtı sloganlar atan protestocular aynı zamanda "Bitcoin dolandırıcılıktır", "Diktatörlüğe hayır", "Demokrasi müzakereye açık değil" yazılı pankartlar taşıdı.

20 yıldır ABD doları kullanan El Salvador, geçen ay Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu.

Yetkililer, dijital kripto para biriminin kullanılmasının ekonomiye katkı sunacağına inanıyor.

Öte yandan, hükümetin yargı bağımsızlığına müdahalelerinin de protestolara katılımın sebepleri arasında yer aldığı aktarıldı.

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18/10/2021 16:35