El Salvador'da eski devlet başkanının eşi tutuklandı

Polis, geçen yıl 351 milyon doları zimmetine geçirmekten suçlu bulunan eşi Funes'a yardım ettiği gerekçesiyle Pignato'nun mahkeme kararıyla tutuklandığını açıkladı.

Geçen hafta savcılık, 2009-2014 yıllarında devlet başkanlığı yapan ve halihazırda kendisine sığınma hakkı veren Nikaragua'da yaşayan Funes ile 2 oğlu hakkında tutuklama kararı çıkarılması talebinde bulunmuştu.

Funes ve oğlu Carlos Mauricio Funes, 29 Kasım'da gıyabında sebepsiz zenginleşmek ve zimmetine para geçirmekten suçlu bulunmuş ve devlete 420 bin dolar ödemeye mahkum edilmişti. Mahkeme, Funes ile oğlunun 10 yıl boyunca kamu görevinden men edilmesine de karar vermişti. Pignato ise aynı davada beraat etmişti.