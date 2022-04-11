El Salvador'da iki haftada 9 bin çete üyesi tutuklandı

El Salvador'da Devlet Başkanı Nayip Bukele tarafından 'çetelerle mücadele' amacıyla 15 gün önce ilan edilen olağanüstü hâl kapsamında şu ana kadar 9 bini aşkın çete üyesi gözaltına alındı.

Yerel ve uluslararası sivil toplum örgütleri tarafından insan hakları ihlalleri iddiasıyla eleştirilen Bukele, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sadece 15 günde 9 binden fazla çete üyesi tutuklandı. Çetelere karşı savaşa devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in El Salvador'daki sivil özgürlükleri koruma çağrısına sosyal medya üzerinden yanıt veren Bukele, "Bir gazeteci arkadaşım var, basın özgürlüğü hakkını kullanarak Guantanamo'ya girmek ve oradaki tutukluların özgürlüklerden ve yargı sürecinden yararlanıp yararlanmadıklarını görmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Emniyet teşkilatından yapılan açıklamada, "çetelere karşı savaşın” başlamasından bu yana 9 bin 120 şüpheli suçlunun parmaklıklar ardına konulduğu bildirildi.

El Salvador, 20 yıldan beri ilk kez bu kadar kısa sürede binlerce şüpheliyi tutukladı.

Yetkililer, ülke çapında son zamanlarda meydana gelen cinayetlerden sorumlu tutulan uyuşturucu ve gasp çetelerine yönelik operasyonlar düzenliyor.

MS-13 veya Mara Salvatrucha, 1970'lerin sonunda ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde ortaya çıkan, El Savadorlu göçmenlerce kurulan uluslararası bir suç çetesi olarak biliniyor.

Yetkililere göre Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18 ve diğer çetelerin yaklaşık 70 bin üyesi bulunuyor.

Mart ayında hapiste olan çete üyesi sayısı 16 bin iken, son tutuklamalarla birlikte bu rakam şu anda 25 bini aştı.

Ülkede çetelerle mücadele kapsamında Meclis, çete üyeliği için azami cezayı beş katına çıkaran (9 yıldan 45 yıla kadar hapis) ve çete mesajlarının yayılmasını 15 yıla kadar hapisle cezalandıran yasalar çıkardı.

Orta Amerika ülkesinde, 25-27 Mart tarihleri arasında işlenen 87 cinayetin ardından iki hafta önce, çete üyelerinin tutuklama emri olmaksızın yakalanmasına imkân tanıyan olağanüstü hâl ilan edildi.

El Salvador'u 2019'dan bu yana yöneten 40 yaşındaki Bukele, şiddetin hüküm sürdüğü ülkede organize suçla mücadele ve güvenliği artırma vaatleri nedeniyle geniş bir halk desteğine sahip.

Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador, çetelerin ülkedeki silahlı gücü nedeniyle ciddi güvenlik sorunu yaşıyor. Ülkede geçen yıl bin 147 cinayet işlendi.

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11/04/2022 13:58