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El Sanatları Kurslarında Üretilenler Sergilenecek

Ankara’daki Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin el sanatları kurslarında üretilenler sergilenecek

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27/04/2019

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El Sanatları Kurslarında Üretilenler Sergilenecek

 Ankara’da bulunan Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin bünyesinde Çankaya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün katkılarıyla açılan el sanatları kursları sona erdi. Üretilen ürünlerin yer alacağı bir sergi açılacak.

Dernek açıklamasına göre, kursiyerlerin bir yıl boyunca el emeği göz nuru ile ürettikleri ürünlerinin yer alacağı yıl sonu sergisi, 30 Nisan Salı günü açılacak.

Açılışı saat 14:00’te gerçekleştirilecek sergi  Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde (Kennedy Cad. no:4 Kavaklıdere/Ankara)  yer alacak.

Sergi 6 Mayıs’a kadar gezilebilecek.

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TAGS: Kıbrıs Türk Kültür Derneği, haber, kıbrıs
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