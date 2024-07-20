EL-SEN: 3 kilometrelik takviye projesi vizyonsuz hükümet tarafından yapılmamaktadır

Bugün Gönyeli, Alayköy ve Kermiya bölgelerinde yaşanan aşırı yüklenme sonucu üç farklı noktada kablo patlamaları meydana geldi. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıbtek) emekçileri, 43 dereceyi bulan sıcaklıkta arızaları gidermek için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Elsen tarafından yapılan açıklama şöyle:

Bugün Gönyeli,Alayköy ve Kermiya bölgelerinde aşırı yük sonucu 3 yerde kablo patlamıştır,Kıbtek emekçileri 43 derece sıcakta arızaları tamir etmeye çalışıyor.Peki nedir bu sorun? hızla gelişmekte olan gönyeli, alayköy ve kermiya bölgeleri malesef hiçbir enerji vizyonu olmayan atanmış bir hükümet tarafından yönetiliyor ve bu üç bölge tek bir kablo ile beslenmektedir.Sonuç olarak yapılması gereken 3 kilometrelik takviye projesi (yaklaşık maliyeti 300000$ /400000$) bu beceriksiz,vasıfsız,vizyonsuz hükümet tarafından yapılmamaktadır.Soruyorum cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve atanmış başbakan Ünal Üstel 7 ayda örtülü ödeneklerinden kaç para harcadılar? 50. yılınız kutlu olsun.