EL-SEN, Akaryakıt İhalesinin İptalini Eleştirdi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, akaryakıt ihalesinin iptalini eleştirerek, “Şu anda yakıt tedarik işlemi bu firmadan yapılıyor. Aynı firma ile ihale sonuçlanana kadar devam edilecek. Bu durumda bakan kimi cezalandırıyor? Kuzey Kıbrıs halkını mı? Yoksa ilgili firmayı mı?” dedi.

Konuyla ilhili yazılı açıklamasında, akaryakıt konusunda uluslararası ihaleye çıkılmasının tercih meselesi olduğunu söyleyen Özkıraç, geçen yıl uluslararası ihale yapıldığını fakat ihaleye katılan yabancı firmanın eksik evrak ve yanlış beyanlardan dolayı ihaleden elendiğini ifade etti.

Bu firma ve bunun gibi firmaların katıldığı ihalelerde pandeminin ‘’Mucbir’’ sebep gösterilerek, yakıtın getirilmesinin gerçekleştirilmeyeceği ve sözleşmenin iptalinin rahatlıkla yapılabileceğinin bilindiğini kaydeden Özkıraç, bu durumda KKTC’nin karanlıkta kalacağını söyledi.

Uluslararası ihaleyle ne amaçladığını bilmediklerini ancak bu durumun “kaos” yaratacağının kesin olduğunu öne süren Özkıraç, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'ya “enerji sektörü konusunda hiç bir fikri olmadığı için tahminlerde bulunarak spekülatif konuşmalarla kaos ortamı yaratmaya çalışma" eleştirisinde bulundu.

“2016’DAN ÖNCE İHALESİZ ŞEKİLDE FAHİŞ FİYATA KALİTESİZ YAKIT ALINDI”

Açıklamasına “Devletten devlete diye 2016’dan önce ihalesiz kalitesiz yakıt alımları yapıldığını biliyoruz. Geçmişte 55 Dolar’dan alınan kötü yakıttan dolayı tankların dibinde oluşan tonlarca çamur birikintisinin hesabını veren de çıkmadı” şeklinde sürdüren Özkıraç, 2016’dan önce kayıtsız, analizi yapılmadan, fahiş fiyatlarla akaryakıt alındığını savundu.

Özkıraç, şimdi aynı uygulamanın tekrar edilmesinin planlandığını öne sürdü. El-Sen’in toplumun değeri olan Kıb-Tek'e sahip çıkacağını dile getiren Özkıraç, Kıb-Tek’e yatırımları geciktirerek ve engelleyerek, AKSA’nın sözleşme süresinin uzatılmaya çalışıldığını savundu.

“GEREKLİ EYLEM KARARLARI ALINACAK”

Özkıraç, önümüzdeki günlerde toplanacak El-Sen Yönetim Kurulu’nun bu konularla ilgili gerekli eylem kararlarını alacağını dile getirdi.

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19/01/2021 15:37