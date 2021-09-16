El-Sen: Akaryakıt kirli ve analiz yapmamıza izin verilmiyor

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Teknecik Elektrik Santraline getirilen yakıtın kirli olduğu gerekçesiyle Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ve Esentepe Belediyesi As Başkanının bulunduğu bir toplantı düzenliyor. Toplantıda kirli olduğu iddia edilen ve analiz yapılmasına izin verilmediği ileri sürülen akaryakıtın kullanılmaması konusunda nasıl bir eylem planının izleneceği konuşuluyor.

Hulusioğlu: Gerekirse halkı Teknecik Santrali önünde toplayıp yakıtın kullanılmasını engelleyeceğiz

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu yaptığı konuşmada “Bu yakıtın geçmişte kullanılan yakıttan kötü olduğu duyumlarını alıyoruz. Gerekirse halkı Teknecik Santrali önünde toplayıp yakıtın kullanılmasını engelleyeceğiz. Bakanlar kurulu kararına göre kükürt oranının yüzde 4’ten yüzde 1’e düşürülmesi ve filtre takılması gerektiğine rağmen karara uyulmadı. İhale teknik şartnamelerinde yakıtın iyileştirilmesi gerekirken, teknik şartnamelerde düzenleme yapıldı ve yakıt kalitesi düştü. Bu bir cinayettir, kelle koltuktadır. Esentepe Belediyesi ile mücadele edeceğiz” dedi. Hulusioğlu, akaryakıtın analiz sonuçları gelmeden yakıtın kullanılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

“Bu yakıt fuel oil değil”

Esentepe Belediye as başkanı ise gelen yakıtın analizi yapılmadığını belirterek, “ Santralde kullanılan yakıt fuel oil değil. Kokusu insanı zehirliyor. Çevreye ve insana zararı var. Bu yakıt kullanılırsa kanser olayları artacak. Çalışanlar 1 yıl içinde hasta olacak. Rengi siyah olması gerekirken kahverengidir. Çalışanlar, belediyeler ve toplum olarak gereği yapılmalıdır. Kullanılan yakıt kalitesiz ve makineleri bozuyor. Elektriksiz kalacağız ya Güney Kıbrıs'tan ya da Kalecik'ten elektrik almak zorunda kalacağız” ifadelerini kullandı.

Özkıraç: Gemi geldi analiz yapmaya gidiyoruz

Elsen Başkanı Kubilay Özkıraç da, geçmişte de kirli yakıt geldiğini ifade ederek, “Bu dönem inanılmaz işler oluyor. Halk zehirlenmeyi sevdi başka bir ülkede olsa deprem etkisi yaratırdı. Bugün buraya geldim diye tehdit edildim. Yakıtın analizini yapacağız sonuçlarını ben biliyorum yakıt değil zehirdir. Sendikaya içeriden dışarıdan korku salıyorlar. Gemi geldi analiz yapmaya gidiyoruz. Mahkemenin ara emri var dinlemiyorlar” dedi.

Kaşif: Tahlil sonucunu beklemeden yakıtı almamızın talimatı verilebilir

El-Sen Genel Sekreteri Ersan Kaşif de konuşmasında, “Lübnan’ın kabul etmediği yakıtı getirdiler. Yakıt kirli kokusu ve renginden bellidir. Analizler yapılmadan santrale akaryakıt getiriliyor. Gemiye çıkıp analiz yapmamıza izin vermiyorlar. Analizi şirketin yaptıracağını söylüyorlar. Tahlil sonucunu beklemeden yakıtı almamızın talimatı verilebilir. Toplum olarak karşı durursak sonuç alınabilir” şeklinde konuştu.

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16/09/2021 10:04