El-Sen Amcaoğlu’nun açıklamalarını eleştirdi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun beyanatının gerçekleri yansıtmadığını iddia etti.

El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu yaptığı açıklamada, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun bir televizyon programında El-Sen’in Enerji Üst Kurulu ve Enerji Dairesi konusunda görüş bildirmediği şeklinde açıklamada bulunduğunu bu açıklamanın asılsız olduğunu savundu.

Tuğcu, El-Sen’in yeni yönetim kurulunun 17 Ağustos’ta Olgun Amcaoğlunu ziyaret ettiğini, görüşmede Amcaoğlu'na, 4 siyasi partinin imzası ile meclise sunulan Kıb-Tek Özerklik Yasa Tasarısını taktim edildiğini ve Enerji Üst Kurulu ile Enerji Dairesine gerek olmadığının söylendiğini ileri sürdü.

Tuğcu, “Çözüm aslında basittir, özerk ve profesyonel bir yapının kurulmasıdır. KIB-TEK’in Özerklik Yasa Tasarısı Mecliste beklemektedir çözüm üretmek istiyorsanız ortak akılla yönetilecek şeffaf hesap verebilir bir yapı için özerk bir KIB-TEK yaratılması kaçınılmazdır” dedi.

Amcaoğlu’nun Ocak 2021 ile Mart 2022 arasında ödemeler yapıldıktan sonra 600 milyon TL’nin eksik göründüğü şeklinde açıklama yaptığını da savunan Tuğcu, bir türlü sonuçlanmayan yakıt ihalesinden dolayı yaklaşık bir senedir doğrudan alım yöntemiyle fahiş fiyatlara alınan yakıt ve enerji yüzünden bu açığın meydana geldiğini söyledi.

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07/10/2022 18:56