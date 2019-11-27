El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, açtı ağzını yumdu gözünü…

Haber Kıbrıs-Özel

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç Haber Kıbrıs’a özel bir açıklama yaparak yaşanan olayları değerlendirdi. “Bakanlar Kurulu kararına uyacak mısınız?” sorusu üzerine konuşan Özkıraç, karara uyacaklarının altını çizdi.

Yasakçı zihniyete karşı yeni eylem türleri gerçekleştireceklerini belirten Kubilay Özkıraç, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan’ın istifasını isteyeceklerini söyledi.

“Elektrik kesintisi yapılmadı”

Birçok bölgede meydana gelen doğal arızalara saat 21.00 itibari ile müdahale edildiğini açıklayan Kubilay Özkıraç, kesinlikle hiçbir bölgede isteyerek elektrik kesintisi yapılmadığını kaydetti.

“İlk hedef bakanlıklardı”

Eyleme başlarken söz verdikleri gibi hastanelerin ve okulların elektrik arızaları ile ilgilendiklerini kaydeden Özkıraç “İlk hedefimiz sadece bakanlıkların elektriklerini kesmekti ama sonrasında sadece arızlara bakmama kararı aldık” dedi.

“Olay başka tarafa çekilmeye çalışılıyor”

Vatandaşların tepkisinin örgütlü bir şekilde yapıldığına dikkat çeken Kubilay Özkıraç, Gazimağusa’da yapılan eylemi Yeniden Doğuş Partisi’nin organize ettiğini iddia etti.

Özkıraç yapılan eleştirilerin bazı kesimler tarafından yaptırıldığını kaydetti.

“Algı operasyonu yapılıyor”

Eylemlerine karşı algı operasyonu yapıldığının altını çizen El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, “Yaşlı bir adamın ölüyormuş gibi fotoğrafının yayılması” bunun özetidir dedi.

Vatandaşları sağ duyuya davet eden Özkıraç “Bizim de hatalarımız oldu, biz de insanız, bizim tek bir derdimiz var o da bu ülkeye temiz çevre dostu ve ucuz elektrik verilmesidir” dedi.

Aşıkoğlu’na sert eleştiri…

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı müsteşarı Şahap Aşıkoğlu’nun “Kıb-Tek’teki grevin esas amacı yolsuzlukların ısrarla üzerine giden yönetim kurulu başkanıdır” açıklamasını değerlendiren El-Sen Başkanı Özkıraç “Aşıkoğlu’nun açıklaması saçma sapandır” yorumunu yaptı.

27/11/2019 23:12