El-Sen Brt ve Hala Sultan Camisi’nin elektriğini kesti

El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu tarafından yapılan açıklamaya göre, yüksek borcu olan kurum ve kuruluşlara elektrik kesintileri uygulanmaya başlandı. Borçlarını ödemeyen kurumlar arasında Brt ve Hala Sultan Camisi de bulunuyor.

Ödenmemiş elektrik borçları, bakiye ve taksitler şeklinde belirtilirken, borçların ödenmemesi halinde El-Sen’in kesintilere devam edeceği bildirildi. Her gün için elektrik kesintilerinin süreceği vurgulanarak, kurum ve kuruluşların borçlarını ödemeleri gerektiği kamuoyuna duyuruldu.