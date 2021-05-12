EL-SEN, Ekonomi Ve Enerji Bakanlığı Önünde Eylem Yaptı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) dün süresiz greve giden Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), bugün Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Sabah saatlerinde Elektrik Kurumu önünde toplanan sendika üyeleri, ardından bakanlığa yürüdü. Eylemciler, bakanlığa girmek istedi, polis izin vermedi, gerginlik yaşandı.

“Özelleştirmeye Hayır”, “Dilene Dilene Değil, Direne Direne Kazanacağız”, “Son Kale Kıb-Tek, Yaşatma Savaşımız Bitmeyecek” pankartlarının yanı sıra dövizlerin de taşındığı eylemde, “Arıklı İstifa” sloganları atıldı.

Eylemde yapılan açıklamaların ardından, EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, bakanlık kapısına “bayram şekeri” döktü. Eylemciler ise, bakanlığa su şişeleri attı.

ÖZKIRAÇ

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç eylemde yaptığı açıklamada, “Erhan Arıklı’ya ne Kıb-tek’i, ne bu toplumu yedirtmeyeceğiz” diyerek, Arıklı’nın, Kıb-Tek çalışanlarına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Bu anlayışa er ya da geç dur denileceğini savunan Özkıraç, “Yüreği varsa, anlayışı varsa, insansa buraya gelsin” ifadelerini kullandı.

39 saattir Teknecik Elektrik Santrali’nde üretim yapan arkadaşlarının sağlık durumlarının bozulduğunu dile getiren Özkıraç, “Ambulans istedik yok. Çalışma Bakanlığı’nı aradık, ‘Sağlık Bakanlığı’na ulaşamıyorum’ diyor. Bugün o santral da durabilir” diye konuştu.

KAŞİF

EL-SEN Genel Sekreteri Ersan Kaşif de, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın bir televizyon programında El-SEN’in eylem paketinin içi boş olduğunu ve bunu anlamadığını söylediğini savunarak, “İçi boş gördüğü paketi gözlerinin zayıflığına bağlıyoruz. Biz burada emekçiler olarak paketi doldurmaya geldik. Bu paketi görsünler” dedi.

Kaşif, sonuna kadar mücadele edeceklerini ve yılmayacaklarını dile getirdi.

BIÇAKLI

El-Sen’in bağlı olduğu Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı da, ülkedeki sorunların en büyüğünün ciddi bir yanlış anlamadan kaynaklandığını dile getirerek, “Bu ülkede devlet halkındır, devlete bağlı kurumlar toplumun malıdır. Siz buraya geçici geliyorsunuz. Koçan etmiyorlar sizi bu kurumları” şeklinde konuştu.

Yöneticilerin ülkedeki sorunları çözmek için makamlara geldiğini ifade eden Bıçaklı, “Geldiğinizde ‘elektriği ucuzlatacağım’ dediniz, toplum sizden bunu bekler” ifadelerini kullandı. Elektriğe zam yapılacağının söylendiğini ileri süren Bıçaklı, kurumun geliri ile gideri tutmadığı gerekçesiyle zam yapılacak denmesini eleştirdi.

AKSA’ya ayda 65 milyon TL ödendiğini iddia eden Bıçaklı, yetkililere, “AKSA’yı çağırıp görüştünüz mü, maliyetleri aşağı çekmek için bir şey yaptınız mı?” diye sordu.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı’nın “Kıb-Tek’in, 344 milyon borcu, 677 milyon alacağı var” dediğini savunan Bıçaklı, kurumun nasıl zararda olduğunu sordu.

Arslan Bıçaklı, devlette devamlılık olması gerektiğini, 4 ay içinde 60 megavat santral alınması için dönemin başbakanının imza attığını dile getirerek, “244 ay oldu, hani nerede atılan imzanın karşılığı?” sorusunu yöneltti.

“17 AYDIR TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANMADI”

El-SEN’in niye greve gittiğinin anlaşılmadığına dair açıklamayı da eleştiren Bıçaklı, 2019 Aralık’ta süresi sona eren toplu iş sözleşmesinin 17 aydır imzalanmadığını kaydetti.

Eski, kullanılmayan evlerden saatlerin sökülüp yeni evlere takıldığı iddiasında da bulunan Bıçaklı, bu konunun mahkemelik bir mesele olduğunu savundu.

Bıçaklı, sendikanın sorunların çözülmesi için çağrılmamasına tepki göstererek kurumun satılması niyeti varsa, bunu “Kıb-Tek’te cereyan var, kim elini uzatırsa teper” sözleriyle eleştirdi. Bıçaklı son olarak, sendikanın çağrılması ve bozulan çalışma barışının düzeltilmesini istedi.

KİŞMİR: “GENEL GREV DAHİL HER ŞEYİ ORTAYA KOYACAĞIZ”

Sendikal Platform adına açıklama yapan Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı Ali Kişmir ise, EL-SEN’in yanında olduklarını belirterek, gerekli toplantıları yaparak, Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde genel grev dahil her şeyi ortaya koyacaklarını kaydetti.

Kıb-Tek’in toplumun kurumu olduğunu vurgulayan Kişmir, Kıb-Tek çalışanlarının zor şartlar altında çalıştığına dikkat çekerek, “Bu insanların maaşlarını ya da özlük haklarını tartışmak Erhan Arıklı’nın haddine değildir” şeklinde konuştu. Kişmir, eylemcilerin bakanlığa girmesine polisin izin vermemesini de eleştirdi.

EL-SEN, hükümetin, Kıb-Tek’e karşı duyarsız ve ilgisiz olduğu gerekçesiyle, 10 Mayıs Pazartesi gece yarısından sonra süresiz greve gitmişti.

KTÖS EL-SEN’E DESTEK BELİRTTİ

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’na (EL-SEN) destek belirtti.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyet yetkililerinin “Elektrik Kurumu’nu çökertme planı uyguladığı” öne sürdü.

Elektrik Kurumu gelirlerinin AKSA’ya alım garantili antlaşma ile “akıtıldığını” savunan Elcil, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı da “kurumun hizmet ihtiyacını karşılayan malzeme alımını yapmayarak kurumu çökertmeye çalışmakla” suçladı.

Hükümetin bir yandan hayat pahalılığı ödeneğini kaldırmak için girişim yaparken, diğer yandan elektriğe zam yaptığını söyleyen Elcil, EL-SEN’in mücadelesine maddi ve manevi olarak destek belirtti; “hayatın her alanında toplumsal var oluş için direnişi yaygınlaştıracaklarını” kaydetti.

Haber: Afet İlban-Fotoğraf: Hüseyin Sayıl -TAK

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12/05/2021 13:17