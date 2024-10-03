EL-SEN, Elektrik Müteahhitleri Birliği’ni ziyaret etti

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03/10/2024

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EL-SEN, Elektrik Müteahhitleri Birliği’ni ziyaret etti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği’ni (KTEMB) ziyaret etti.

KTEMB’den yapılan açıklamaya göre, toplantıda elektrik sektöründeki sorunlar ele alındı.

KTEMB Lefkoşa Merkez ofisinde yer alan ziyarette, iki örgüt arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin mesleki ve toplumsal menfaatler açısından önemli olduğu vurgulandı. 

Ziyarette ayrıca can ve mal güvenliğinin artırılması için denetim ve kontrol mekanizması oluşturulması, ortak eğitim faaliyetleri yapılması, güneş enerji sistemlerinin ve elektrikli araç şarj istasyonlarının şebeke üzerindeki etkileri ile şebekede yaşanan kayıplarla ilgili yapılması gerekenler konusunda ortak çalışmalar başlatılması kararlaştırıldı.

03/10/2024 13:07
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TAGS: EL-SEN, Elektrik Müteahhitleri Birliği
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