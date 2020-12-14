El-Sen gece yarısından itibaren eylemlerini artıracağını açıkladı

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14/12/2020

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El-Sen gece yarısından itibaren eylemlerini artıracağını açıkladı

Elektrik Kurumu çalışanlarının örgütlü olduğu El-Sen, kurumdaki özel güvenlik şirketinin tesislere girmemesi talebiyle ve özelleştirmeye karşı bu gece yarısından itibaren eylemlerini artıracağını açıkladı.

El-Sen Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, güvenlik şirketinin tesis ambarlarında görevli bekçileri taciz ettiğini savunarak yönetim kurulunun bugün yaptığı olağanüstü toplantıda eylem kararı aldığını duyurdu.

Kurum yönetiminin katı ve uzlaşmaz tutumu nedeniyle eylem kararlarının devam edeceğini kaydeden Özkıraç yazılı açıklamasında, iyi niyet ve uyarlarına rağmen taleplerine yanıt vermeyen ilgili bakanın tavrını eleştirdi.

Açıklamasında, halkın mağdur olmaması için bütün önlemlerin alındığı belirtilen Özkıraç, özel güvenliğin tesislere girmemesi ve özelleştirmeye karşı kavgalarının devam edeceğini kaydetti. Özkıraç, ne tür eylemler yapacakları konusunda detay vermedi.

14/12/2020 18:50
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