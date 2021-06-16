Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) ‘genel grev’ uyarısı yaptı.

Kurum adına açıklama yapan El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, bugüne kadar verilmiş olan sözlerin tutulmaması ve mevcut tutumda hiçbir değişiklik olmaması nedeniyle greve gidileceğini duyurdu.

Grev uyarısı temelli açıklamada, toplu iş sözleşmesine uyulmaması, KIB-TEK’in zarara uğratılması ve yasa dışı akaryakıt ihaleleri verilmesi gibi gerekçelere dayandırıldı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Kıbrıs Türk Elektirk Kurumu Yönetim Kurulu ile bağlı bulunduğu Ekonomi ve Enerji Bakanı ne yazık ki verdikleri sözleri tutmamakla birlikte, tüm söylemlerinin tam tersini yapmaktadırlar. Ülkenin en stratejik kurumu üzerinde oynanan oyunlara artık bir son verilmedir. Sendika olarak bu oyunları bozmak için bugün itibarıyla radikal kararlar almış bulunmaktayız.

Altında imzası bulunan Toplu İş Sözleşmesi’ne uyulmaması, topluma hizmet edebilmek için gerekli olan malzemelerin ısrarla alınmaması, teknik personel eksikliği olmasına rağmen istihdam yapılmaması, yıllardır sözler verilmesine ve anlaşmalar yapılmasına rağmen ihtiyaç olan jeneratörlerin alınmaması ve son olarak kamu ihale yasasına aykırı bir şekilde defalarca akaryakıt ihalelerinin iptal edilerek TPIC’ten yüksek rakamlara yakıt alımına gidilmesi tarafımızca kabul edilmezdir.

Ne sendika ne de kurum çalışanları olarak biz bu usulsüzlüklerin bir parçası olacağız. Yasa dışılıkları görmezden gelerek KIB-TEK’in zarara uğratılmasına izin vermeyeceğiz. Kimsenin bu kurumu hiçleştirmeye ve işlevsizleştirmeye gücü yetmedi, yetmeyecektir de!

Tam da bu nedenlerle KIB-TEK’te bulunan bazı komitelerdeki üyelerimizi geri çekmiş durumdayız. Ayrıca yasa dışı bir şekilde ihalesiz akaryakıt alımı iptal edilmediği, gerekli istihdamlar yapılmadığı, ihtiyaç olan malzemeler alınmadığı, TİS’e uygun hareket edilmediği ve jeneratör yatırımı yapılmadığı takdirde genel grev dahil tüm yasal eylemlere başvuracağımızı an itibariyle ilan ederiz.

Kıbrıs Türk Elektirk Kurumu kimsenin babasının malı değil bu toplumun en değerli ve stratejik varlığıdır, EL-SEN de bu varlığın en güçlü koruyucusudur. Herkes haddini ve yerini bilecek.”

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16/06/2021 11:48