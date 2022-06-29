El-Sen Genel Kurulu 30 Temmuz’da yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Kurulu’nun 30 Temmuz tarihinde yapılacağı duyuruldu.

Sendika’dan yapılan açıklamaya göre, nisap sağlanamaması durumunda ise, Genel Kurul, 6 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.

Genel Kurul’un yer ve saatli ileriki günlerde açıklanacak.

Sendika’dan yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

“El-Sen Yönetim Kurulu 29.06.2022 tarihinde yapmış olduğu olağan toplantısında Genel Kurul tarihini belirlemiştir. Genel Kurul 30.07.2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Nisap sağlanmadığı takdirde Genel Kurul 06.08.2022 tarihinde nisap aranmaksızın gerçekleştirilecektir.”

Bu habere tepkiniz:



29/06/2022 14:53