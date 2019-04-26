El-Sen, Görevi Başında Şehit Düşen Esmer’i Kabri Başında Andı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN),görevi başında şehit düşen İbrahim Esmer’i bugün kabri başında saygıyla andı.

El-Sen’den yapılan açıklamaya göre, anmaya Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Saygılı, Kıb-Tek Müdürü Ahmet Dargın, El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç ,El-Sen Genel Sekreteri Ersan Kaşif , El-Sen Yönetimi, ailesi, iş arkadaşları ve Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler katıldı.