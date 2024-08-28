EL-SEN, Güzelyurt’taki işçilerle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı harekete geçmeye çağırdı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), son günlerde gündeme gelen Güzelyurt’taki işçilerin “insani çalışma ve yaşam koşullarına kavuşturulması” için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın derhal harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “emeğin kutsallığına” vurgu yapılarak, ülkede işçi sömürüsü ve istismarının ulaştığı boyuttan duyulan üzüntü dile getirildi.

Son günlerde basına yansıyan Güzelyurt’taki işçilerin koşullarının vicdanı olan herkesi insanlığından utandıracak düzeyde olduğunun kaydedildiği açıklamada, devletin bu konuda ivedi önlemler almasının gerekli olduğu vurgulandı.

Ortaya çıkan durumun ortadan kaldırılması ve işçilerin insani çalışma ve yaşam koşullarına kavuşturulması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hareke geçmesinin istendiği açıklamada, “Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu olmak üzere konunun tarafı tüm devlet mekanizmaları bir an önce hem emekçileri bu sömürü düzeninden kurtaracak önlemleri hayata geçirmeli ve hem de bu düzeni yaratıp çıkar elde eden herkesin gerekli cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını garanti altına almalıdır.” denildi.