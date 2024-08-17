EL-SEN: “Haklılığımız ortaya çıktı, 80 milyon dolarlık yatırımın takipçisi olacağız”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), kurum yönetiminin Teknecik’e 80 milyon dolarlık yatırım yapılacağı açıklamasının takipçisi olacaklarını belirterek bu açıklamayla sendikanın elektrikteki sorunlarla ilgili görüşlerinin haklılığının ortaya çıktığını belirtti.

EL-SEN Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, KIB-TEK yönetiminin kuruma 80 milyon dolarlık yatırım yapılacağı açıklamasını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, bu sözün, sendikanın yürüttüğü mücadelenin doğruluğunu ve haklılığını teslim ettiği görüşünü ifade etti.

“Başbakan’ın son dönemdeki arıza ve kesintilerle ilgili sabotaj iftirası da KIB-TEK’in bu yazılı açıklamasıyla bir kez daha kendiliğinden çürümüştür” diyen Tuğcu, sendikanın suçlanarak elektrik krizi yaratıldığını ancak sorununun esasının görüldüğünü kaydetti.

Tuğcu, açıklamasına şöyle devam etti:

“Gelinen bu nokta, sendikamızın, başta fedakâr KIB-TEK çalışanları ve aileleri olmak üzere, bize inanan halkımızın ve sivil toplumun desteğiyle yürüttüğümüz gerçeklere dayalı mücadelemizin KIB-TEK Yönetimi tarafından da teyit edildiği yeni bir aşamadır.

Teknecik’te yaşanan sorunla ilgili dün biz çalışanları sabotajla suçlamaya kalkanlar, yaptıkları açıklamada, ‘tankların altında yıllar içerisinde biriken kirli yakıtın (slacın), dizel makinaların arızalanmasına sebep olduğu düşünülüyor’ diyerek, bize attıkları kirli iftirayı itiraf etmiş oldular.

KIB-TEK yönetiminin ve kurumun bağlı olduğu siyasi iradenin yapmış olduğu bu açıklama, elbette mücadelemizin sonlandığı anlamına gelmez. Bu gelinen aşamada bir dizi sözler verilmiştir. Bugüne kadar öylesine rahat yalan söyleyen bir anlayışla karşı karşıyayız ki bu sözlerin hayata geçeceği konusunda kendilerine güvenebilmemizin koşullarını ortadan kaldırmışlardır.

Takipçi olacağız.

Yapacakları sözünü verdikleri yatırımların mali kaynağını nasıl sağlayacaklarını görecek; bunu kurumu daha da büyük borç batağına sokmadan gerçekleştireceklerinden emin olacağız.

Köşe bucak kaçma çabalarına, iftira ve hakaretlerine meydan vermeden onlara sorumluluklarını her fırsatta anımsatarak halkın ortak çıkarları doğrultusunda yola gelmeleri için tüm gücümüzü büyüterek kullanmaya devam edeceğiz.”