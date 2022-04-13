El-Sen: İş başı yapmama eylemimiz devam ediyor

El-Sen Mali Sekreteri Mustafa Yenigüç, “El-Sen Yönetim Kurulu ve tüm sendikalarımızın aldığı karara istinaden 12 Nisan 2022 Salı günü başlattığımız iş başı yapmama eylemimizin devam ettiğini duyururuz." dedi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Mali Sekreteri Mustafa Yenigüç, yazılı bir açıklama yaparak, borcu bulunan devlet dairelerinin enerjisini kestikleri için Güzelyurt'ta tutuklanan üyelerin yanında olduklarını bildirdi, “Polis Basın Subaylığı'nın mevzu bahis olayı hırsızlık olarak nitelendirmesini şiddetle protesto ediyoruz” dedi.

“Bu tip yıldırma ve yıpratma politikalarına karşı örgütlü mücadelemize yakışan her türlü mukavemeti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” diyen Yenigüç, “El-Sen üyeleri deniz aşırı sermaye çevrelerine teslim olmamak için üretim, iletim ve dağıtımdan gelen gücünü kullanmaktan çekinmeyecektir” ifadelerini kullandı.

“İŞ BAŞI YAPMAMA EYLEMİMİZ DEVAM EDİYOR”

Yenigüç, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“El-Sen Yönetim Kurulu ve tüm sendikalarımızın aldığı karara istinaden 12 Nisan 2022 Salı günü başlattığımız iş başı yapmama eylemimizin devam ettiğini duyururuz.

İş başı yapmama eylemimizin sebebi kurumumuzun maliyet altında satış yapmaya zorlanması, oluşacak zarara herhangi bir sübvanse yöntemi gösterilmemesi, kurumun üretim/dağıtım/iletim eksiklikleri hakkında herhangi bir adım atılmaması ve yine bir deniz aşırı sermaye grubunun üretici olarak ülkemize davet edildiği iddialarıdır.

Yurttaşlarımızın mağduriyetini kısıtlı tutmak ve güvenliği sağlamak maksatlı SCADA, Teknecik Üretim Vardiyası, ilçelerdeki stand-by arıza çalışanlarından birer ekip ve Çağrı Merkezi'nde bir görevli bırakılacaktır.”

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13/04/2022 19:02