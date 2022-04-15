El-Sen ‘iş başı yapmama’ eylemini sonlandırdı

El-Sen Mali Sekreteri Mustafa Yenigüç, önerilerinin kabul edilmesi sonucunda 'iş başı yapmama' eylemlerini sonlandırdıklarını duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Mali Sekreteri Mustafa Yenigüç, bir yazılı açıklama yaparak, 12 Nisan 2022 tarihinde başlattıkları iş başı yapmama eylemlerini önerileri kabul edilmesi sonucunda son bulduğunu duyurdu.

Yenigüç, “Eylemlerimize katılan tüm onurlu EL-SEN üyelerine teşekkür ederiz. Mücadelemizde bizimle paydaş olan Sendikal Platform, Türk-Sen ve diğer emek örgütlerine teşekkür ederiz” dedi.

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15/04/2022 22:49