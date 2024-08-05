EL-SEN, iş bırakma eylemi yapıyor…

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), başta iş güvenliği eksiklikleri olmak üzere taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle tüm bölge tesislerinde ve santral bakım atölyelerinde bu sabahtan itibaren iş bırakma eylemine gitti.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, “KIB-TEK Genel Müdürü ile bugün yeniden görüştük. Bizden sorunların çözümü konusunda cuma gününe kadar süre istedi. Konu, EL-SEN Yönetim Kurulu’nda değerlendirilecek ve yol haritası belirlenecek.” dedi.

Tuğcu, pazar günü Kıb-Tek Yönetim Kurulu üyeleri ile gerçekleştirilen görüşmenin detayları ve eylem konusunda bugün basın açıklaması yaptı.

Başbakanlık’ta yaptıkları eylemden sonra KIB-TEK’in “eylemlerin sebebinin EL-SEN olduğunu” belirtiğini öne süren Tuğcu, KIB-TEK yönetiminin dün yaptığı basın açıklamasında ise kendilerini “yalan ve yanlış bilgilendirme yapmakla" eleştirdiğini, bu nedenle konuyla ilgili açıklama yapma gereği duyduklarını ifade etti.

“İş güvenliği, liyakat düzenlenmesi ve yatırımlar” konularında taleplerini içeren 20 maddelik yazıyı üç kez KIB-TEK yönetimi ile Başbakanlığa gönderdikleri kaydeden Tuğcu, ancak bugüne kadar hiçbir adım atılmadığını öne sürdü.

Pazar günü KIB-TEK Genel Müdürü ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Tuğcu, taleplerini içeren ilk 10 maddenin “KIB-TEK’te uygulanmayan iş güvenliği, yatırımlar ve liyakat düzenlenmesi” ile ilgili olduğunu kaydetti.

- “’EL-SEN, masayı terk etti’ konusu doğru değil”

Görüşmede kısa, orta ve uzun vadede iş güvenliğinin en üst seviyeye getirilmesi noktasında hem fikir olduklarını söylediklerini kaydeden Tuğcu, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) iş güvenliği konusunda gerekli malzeme tedarik edilene kadar personelin yaşayacağı olası iş kazaları konusunda hiçbir sorumluluk üstlenmeyeceğini ifade ettiğini” de savundu.

KIB-TEK’ten yapılan basın açıklamasında, kendisinin ve sendika yönetiminin “masadan kalktığı ve toplantıyı terk ettiği” konusunda eleştirildiğini ifade eden Tuğcu, “Açıklamada eylem gerekçelerini tek tek görüştüğümüz ve ilk 10 madde uzlaştığımız doğrudur. Yatırımlar, iş güvenliği konusunda belli noktalara geldik. Ancak ‘EL-SEN, masayı terk etti’ konusu doğru değildir.” diye konuştu, açıklamada yer alan ifadeleri eleştirdi.

Tuğcu, vatandaşı mağdur etmemek için santrallerde enerji üretiminin yapıldığı işletme bölümüyle, vezne, planlama gibi idari bölümlerde iş bırakılmayacağı kaydetti.

KIB-TEK Genel Müdürü ile bugün yeniden bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Tuğcu, müdürün sorunların çözümü konusunda kendilerine cuma güne kadar süre verilmesini istediğini belirtti.

Tuğcu, EL-SEN Yönetim Kurulu’nun konuyu değerlendirip konuyla ilgili bir karar vereceğini belirtti.

Son bir yıl içinde üç personelin iş güvenliği malzemeleri olmadığı için yaralanmayla neticelenen iş kazası geçirdiğini ifade eden Tuğcu, “İş güvenliği konusundaki hassasiyetimizi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na mektupla gönderdik. Fakat henüz bir cevap alamadık. Hukukçumuz, kendilerinin koyduğu yasaları uygulamaları için bir mektup daha yollayacak.” dedi.

- “Güney’den 1 milyon 250 bin dolarlık enerji satın aldık”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun Güney Kıbrıs’tan 31 Temmuz’a kadar 1 milyon 250 bin dolarlık enerji satın aldığını belirten Tuğcu, şöyle devam etti:

“1 milyon 250 bin dolarlık enerji, 3 milyon 100 bin Kilowatt saate tekabül ediyor. Güney’den beklenen bir fatura daha var. Bu, ağustos sonuna kadar devam edecek. Vatandaşın faturalarına yansıyan bir diğer konuda, KIB-TEK, 1 milyar 500 bin TL para topladı. Peki verecekleri para ne kadardır? Bankalara 2 milyar TL, AKSA’ya 1 milyar TL borç vardır. Bunları vatandaşa nasıl yansıtacaksınız?”

- “Kötü yakıt nedeniyle dört personel hastaneye gitti”

Teknecik Elektrik Santrali’nde dün akşam yaşanan bir olaydan bahseden Tuğcu, dört personelin kötü yakıt nedeniyle hastaneye gittiğini, görevi devralan diğer personellerin ise santralde nefes alamadıkları konusunda şikayetlerini kendilerine ilettiklerini söyledi.

Tuğcu, yöneticiler ile istedikleri yerde ve istedikleri ortamda yaşanan süreci, sıkıntıları tartışmaya hazır olduklarını da belirtti.