El-Sen, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na karşı Meclis önünde eylem yapıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Çalışanları Sendikası (El-Sen), Meclis Genel Kurulu'nda bugün görüşülmesine devam edilen Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı protesto için Meclis önünde eylem yapıyor.

Eylem nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis, eylem öncesinde Meclis önüne bariyer çekti. Dereboyu ve Ledra Palace güzergahından genel trafik akışı durduruldu.

Meclis kapısını zorlayan ve tekmeleyen eylemciler, polisin kurduğu bariyeri iterek, yolun sonuna kadar açtı. Eylemin bu aşamasında Girne Kapısı’ndan Meclis önüne gelen trafik akışı da durmak zorunda kaldı.

“Aksa'ya Hayır” yazılı pankartın açıldığı eylemde “Hükümet İstifa” ve “Birlik, Mücadele, Dayanışma” sloganları atıldı. Eylemciler güneşten korunmak için Meclis önüne çadır da kurdu.

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı eylemde yaptığı konuşmada, toplumun malı olan kuruma sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek “Bugün saat 15.00’te burada binler olacak” dedi. “Biz mücadelemize devam edeceğiz” diyen Bıçaklı, sendikalar, partiler ve halkı toplumun malına sahip çıkmaya çağırdı.

El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu da konuşmasında, bugünkü elektrik kesintilerine değinerek, “Trafo merkezlerini 3 gündür polis bekliyor. Biz buradayız. Sayın Müdür, sisteme müdahale eden kimdir açıkla” dedi.

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06/04/2023 11:13