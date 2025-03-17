El-Sen, Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği Tesis Şube Bölümünde uyarı grevi yaptı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), “terfi, nakil ve görevlendirme kurallarının ihlal edilmesi, personelin kadrosuz ve yetkisiz çalıştırılması, iş sağlığı ve güvenliği hükümlerinin yerine getirilmemesi” nedeniyle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Lefkoşa Bölge Amirliği Tesis Şube Bölümünde üç saatlik uyarı grevi yaptı.

Sendika yetkilileri, 07.30-10.30 saatleri arasındaki grev kapsamında Lefkoşa Bölge Amirliği Tesis Şube Bölümünde basın açıklaması da yaptı. El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, “Bizim tek derdimiz var, halka hizmet” diyerek, Başbakan ile Ekonomi ve Enerji Bakanı’na, sorunlara uzlaşı ile çözüm bulunması çağrısı yaptı.

-Tuğcu: “Bizim derdimiz grev değil, uzlaşıyla sorunlara çözüm bulmak”

Basın açıklamasında ilk sözü alan El-Sen Başkanı Tuğcu, Lefkoşa Bölge Amirliği Tesis Şube Bölümünün, ülkede en çok arızanın yaşandığı bölge olan 47 köy ile Lefkoşa ve Gönyeli’ye hizmet verdiğini söyledi. Personele baskı yapıldığını savunan Tuğcu, yetkisiz şekilde çalıştırılan geçici işçiler ve teknisyenlerin sorunlarının çözüme kavuşturulamadığını belirtti.

Kıb-Tek’te yönetim ile sendika arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesine rağmen son bir yıldır görevlendirme ve atamaların “siyasetin arka bahçesine” çevrildiğini ileri süren Tuğcu, “Kıb-Tek, siyasetin arka bahçesi değildir. İki arkadaşımızı sizi eleştiriyor diye nöbetlerden çıkaramazsınız. Ustabaşını suçlu göstererek, görevlendirmesini değiştiremezsiniz” dedi.

İletim hatlarında gerekli yatırımların yapılmadığını kaydeden Tuğcu, Lefkoşa’da yaşanan sıkıntıların sebeplerini; “iletim hatlarının çok eski olması, trafo merkezlerinin bakımlarının gününde yapılmaması ve kötü malzeme kullanılması” olarak sıraladı.

Trafo merkezlerinde, panolarda kullanılabilecek en yüksek sigortanın 250 amper olmasına karşın kuruma alınan sigortanın 630 amper olduğunu dile getiren Tuğcu, “Bizim adamlarımız maalesef bunları trafo merkezlerine takıyor, sırf sigortalar yanmasın ve arızalar olmasın diye ama daha büyük arızalar oluyor. Yer altı kabloları patlıyor, trafolar yanıyor” dedi.

Başbakan ile Ekonomi ve Enerji Bakanına defalarca uzlaşı elini uzattıklarını, yazılı ve sözlü olarak randevu talep ettiklerini söyleyen Tuğcu, bugün Kıb-Tek Yönetim Kurulu ile görüşeceklerini kaydederek, muhatapları Cenevre’den dönene kadar sorunlara çözüm bulunmazsa bu işin büyüyeceğini söyledi.

Sendikanın grev yapmak istemediğini çünkü günün sonunda halkın mağdur olduğunu ifade eden Tuğcu, çözüm için Başbakan ve Ekonomi Enerji Bakanı ile görüşmek istediklerini kaydetti.

“Kıb-Tek halkın malıdır diyorsunuz ama Kıb-Tek’e halkın malı gibi davranmıyorsunuz” diyen Tuğcu, liyakata uygun görevlendirme yapılmasını ve doğru malzeme alınmasını talep ederek, şöyle konuştu:

“Kıb-Tek çalışanlarının tek bir derdi var üretmek, iletmek ve dağıtmak, Kıb-Tek çalışanlarının tek bir derdi var kaliteli, ucuz enerji sağlamak. Bizim tek bir derdimiz var, halka hizmet… Bu bizim ekmek teknemizdir.”

Lefkoşa Bölge Amirliği Tesis Şube Bölümünde 28 personelin çalıştığı bilgisini de veren Tuğcu, bölümde sadece dört tane yetkili teknisyen olduğunu belirterek, geçici personelin kadrolanmasını ve yetkilerinin verilmesini istedi.

“Kimse bizim sabrımızı sınamasın, bizim derdimiz grev değil, uzlaşıyla sorunlara çözüm bulmaktır” diyen Tuğcu, Başbakan ile görüşmeye hazır olduklarını kaydetti.

Araçlarla ilgili bir soru üzerine El-Sen Başkanı Tuğcu, “Araçlar günümüz şartlarına uygun olmalı, son alınan araçlar amaca hizmet etmiyor. Araziye giren araç istiyoruz, bizim işimiz arazidedir” dedi.

-Peksever: “28 personelin 50 bölgede hizmet vermesi mucize”

El-Sen Genel Sekreteri Hüseyin Peksever de, Kıb-Tek’in 230 bin aboneye, 660 personelle üretim, iletim ve dağıtım alanında hizmet verdiğini söyleyerek, her geçen gün büyüyen şebekede yatırım ve personel sayısının yetersiz kaldığını belirtti.

Peksever, Lefkoşa Bölge Amirliği Tesis Şube Bölümündeki 28 personelin iletim projelerine, yeni bağlanacak saat servis abonelerine, ağaç budama, sokak aydınlatma ve arıza hizmetlerine 50 bölgede hizmet vermesini ise “mucize” olarak nitelendirdi.

Kıb-Tek ile El-Sen arasında son olarak 9 Temmuz 2024 tarihinde Toplu İş Sözleşmesi imzalandığını ifade eden Peksever, bu sözleşmeyle her iki tarafın da hak ve görevlerinin güvence altına alındığını söyledi.

Ancak Kıb-Tek Yönetiminin, Toplu İş Sözleşmesi kurallarını ihlal etmeyi alışkanlık haline getirdiğini savunan Peksever, “hiyerarşik yapı, liyakat, ve iş barışının bozulduğunu, keyfi görevlendirme ve atamalar yapıldığını ve emekçilerin işine son verilerek, hayatlarıyla oynandığını” ileri sürdü.

Terfi, nakil ve görevlendirme kurallarının ihlal edilmesine, teknisyen kadrosundaki personelin yetkisiz çalıştırılmasına, iş sağlığı ve güvenliği hükümlerinin yerine getirilmemesine ve geçici personelin kadrosuz ve yetkisiz çalıştırılmasına müsaade etmeyeceklerini kaydeden Peksever, uyarı grevinin dikkate alınmasını talep etti.