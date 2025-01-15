EL-SEN, Kıb-Tek sorunlarına ilişkin Başbakan Üstel’den randevu talep etti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu’yla yaptığı toplantıda bazı kararlar için Başbakan Ünal Üstel’in onayı gerektiğini öğrendiklerini kaydederek, Başbakan’dan randevu talep etti.

EL-SEN Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tuğcu, yaptığı açıklamada, söz konusu görüşme talebinin görmezden gelinmesi durumunda cuma günü süresiz grev dahil tüm yasal hakların kullanılabileceğini ifade etti. Tuğcu, bu konuda yönetim kurulunun kendisini ve Genel Sekreter Hüseyin Peksever’i tam yetkilendirdiğini vurguladı.

Tuğcu, Kurum yönetimi ile dün bir toplantı yaptıklarına işaret ederek, toplantı amacının “Kıb-Tek’te yaşanan sorunların çözümü için EL-SEN’in gündeme getirdiği taleplerin yerine getirilmemesi, verilen sözlerin tutulmaması ve takvimlendirmeye uyulmaması” olduğunu söyledi.

Toplantıda ele alınan konular arasında “enerji arz güvenliğinin sağlanması için santral yatırımı yapılması, AKSA ile imzalanan KALECİK-III Sözleşmesi’nin iptali veya revize edilmesi ve kurum bilançolarıyla faiz aflarından kimlerin yararlandığının yasal çerçevede kamuoyuyla paylaşılması gibi kamusal yarar içeren talepler”in bulunduğunu dile getiren Tuğcu, şunları kaydetti:

“Sendika, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) konusunda kurum yönetimini zorlayarak, kanun çerçevesine çekerek, TİS’in uygulanacağı yönünde gerekli güvenceleri almayı başarırken, enerji konusunda kamu yararını ön plana alan taleplerle ilgili bir kez daha ‘Başbakandan onay alınmadan işlem yapılamaz’ şeklindeki pozisyonla karşı karşıya kalmıştır.”

Tuğcu, daha önce doğrudan Başbakan’a ilettikleri görüşme taleplerine yanıt alamadıklarını savunarak, bu defa Kıb-Tek yöneticileri aracılığıyla randevu talep ettiklerini duyurdu.

Bu talebin “son kez” yapıldığını vurgulayan Tuğcu, süresiz grev dahil tüm yasal hakların kullanılmasında sendikanın kararlılığını ifade etti.