El-Sen: Kıb Tek'te Çalışma Barışı Bozuldu

El-Sen Genel Başkanı Ahmet Tuğcu'nun liderliğindeki sendika, Kuzey Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb Tek) içerisinde yaşanan gelişmelerle ilgili önemli bir açıklama yaptı. 22 Ocak Pazartesi gecesi saat 18:00'de Başbakan Üstel'in kurultay terfi listesinin onaylanması sürecinde ortaya çıkan olaylar sendika tarafından sert bir dille eleştirildi.

El-Sen'in iddiasına göre, terfi listesinin onaylanması için personeli kuruma çağırarak Genel Müdür odasına kapatılması ve iletişimin engellenmesi gibi yöntemler kullanıldığı kaydedilen açıklamada Toplu İş Sözleşmesi'nin ilgili maddeleri ve terfi ilkeleri ihlal edilerek terfilerin yürürlüğe konulduğu ifade edildi.

El-Sen, yapılan terfi atamalarını kabul etmeyeceklerini belirtirken, terfi komisyonunun yazılı tavsiyesi alınmadan terfi onaylarının yasa dışı olduğunu vurguladı. Açıklamada, terfi tayinlerinin dün itibarıyla açıklanmasının Kıb Tek'in her bölümünde sıkıntılara ve personel arasında huzursuzluklara neden olduğu ifade edildi.

Çalışma barışının bozulduğu bu ortamda, El-Sen, UBP siyasetinin kurum içerisinde huzursuzluğa sebep olduğunu savunarak, toplu iş sözleşmesi kurallarının siyasi çıkarlar uğruna ihlal edilmesine karşı çıkacaklarını ifade etti. Eğer yanlış kararlardan geri dönülmezse, sendikanın gerekli eylemleri ve yasal haklarını kullanacağı belirtildi.

El-Sen Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, sendikanın yönetim kuruluyla birlikte, yaşanan gelişmelerin üzerine düşeceklerini ve gereken adımları atmaktan kaçınmayacaklarını açıkladı. Kamuoyuna yapılan bu önemli açıklama, Kıb Tek içindeki terfi sürecine dair gelişmeleri yakından takip edenleri bilgilendirme amacı taşıyor.