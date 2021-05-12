El-SEN, KIBTEK önünde eylem yapıyor

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12/05/2021

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El-SEN, KIBTEK önünde eylem yapıyor

09:56 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun örgütlü olduğu ELSEN, KIBTEK önünde eylem başlattı.

KIBTEK Genel Müdürlüğü önünde toplanan ELSEN üyeleri ateş yaktı.

10:11 İki itfaiye aracı KIBTEK önünde ateşi söndürmek için geldi. ELSEN üyeleri itfaiyenin önünü kesti. İtfaiye memurları, araba yangını ihbarı aldıklarını ve söndürmeye geldiklerini söyledi. ELSEN üyeleri eylem ateşinin yandığını söyleyince itfaiye yangına müdahale etmedi

10:25 Polis izinsiz ateş yakmanın suç olduğu konusunda uyardı. Özkıraç basına açıklama yaptı. KIBTEk önündeki eylem sona erdi Enerji bakanlığına yürüyüşe geçildi.

Fotoğraflar: Haber Kıbrıs - Ziya Nasıfoğlu

12/05/2021 10:00
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TAGS: el-sen, kıbtek, eylem
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