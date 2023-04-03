El-Sen: Makinelerin devre dışı kalması bakımsızlık kaynaklıdır

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, “El-Sen’in süresiz grevinden sonra bir anda 4 makinenin devre dışı kalması” söylemlerinin doğruyu yansıtmadığını, makinelerin zamanında yapılmayan bakımlar nedeniyle sorun yaşandığını kaydetti.

Tuğcu yazılı açıklamasında, Cuma günü dizel jeneratörlerin arızalanması ve yeni getirilen gaz türbini makinelerin kart arızası sebebiyle, Cumartesi ise arka arkaya 3 dizel jeneratörün devre dışı kalmasının nedeninin; “tamamen arızalı şekilde işletilen, gününde ve zamanında yapılmayan bakımlar, zamanında tedarik edilmeyen yedek parçalardan kaynaklı sorunlar” olduğunu belirtti.

Dün itibarıyla 24 saati aşkın süredir El-Sen üyeleri ellerindeki imkanlar ışığında arızalı makineleri tamir ederek devreye aldığını ifade eden Tuğcu, şöyle devam etti:

“Aylardır bakım süreleri dolan makineler, enerji açığı olmaması için risk altında manuel olarak çalıştırılmaktadır. Sorun makinelerin periyodik bakımlarının yapılmaması ve yedek parça stokunun olmamasından kaynaklıdır. Ambarların boş olması ve zamanında yapılması gereken bakımların kat ve kat üzerinden zaman geçmesi sonucu oluşan sıkıntılardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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03/04/2023 09:39