EL-SEN, Maliye Bakanı Atun’un Kıb-Tek açıklamasını eleştirdi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Maliye Bakanı Sunat Atun’u Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ile ilgili açıklamalarından dolayı eleştirdi.

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç yazılı açıklamasında, Maliye Bakanı Atun’un, bir bakan gibi değil de, bir vatandaş gibi davranmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Özkıraç, “Defalarca Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun bağlı olduğu bakanlığın başına gelen Atun’un, kendinde hiçbir sorumluluk görmeden yaptığı açıklamalar yine kendisini halkın nazarında gülünç duruma düşürmektedir” İfadelerini kullandı.

“Bilinçli bir şekilde Kıb-Tek’in batırıldığını ifade eden ve bu algıyı yaratmaya çalışan Atun’un, Kıb-Tek’i peşkeş çekmek hedefinde olduğunu “ iddia eden Özkıraç, “Resmen ülkenin değil de AKSA’nın sözcülüğünü üstlenen ve onun bakanı gibi davranan Atun’un bu operasyonuna geçit vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Özkıraç, Kıb-Tek’in ülkenin en güçlü kurumu olduğunu, "peşkeş çekilmesine” izin vermeyeceklerini belirtti.

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28/06/2022 11:55