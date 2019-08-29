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El-Sen, Maliye Bakanlığı'nın elektriğini kesti!

El-Sen Maliye Bakanlığı'na 48 saat mühlet vermişti, süre dolunca  elektriği kestiler. 

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29/08/2019

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El-Sen, Maliye Bakanlığı'nın elektriğini kesti!

 EL-SEN bugün borcunu ödemediği gerekçesiyle Maliye Bakanlığı’nda eylem yaptı.

Eylemin ardından bakanlığın elektriğini kesme girişiminde bulunan sendika polis engeli ile karşılaştı.

Ancak daha sonra açıklama yapan EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, Maliye Bakanlığı’nın elektriğinin kesildiğini jeneratörlerin devrede olduğunu belirtti. Eylemciler şu sıralar İçişleri Bakanlığı önünde eylemlerine devam ediyor.

 

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TAGS: El-Sen, Maliye Bakanlığı, haber, kıbrıs, elektrik
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