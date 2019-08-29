El-Sen, Maliye Bakanlığı'nın elektriğini kesti!

EL-SEN bugün borcunu ödemediği gerekçesiyle Maliye Bakanlığı’nda eylem yaptı.

Eylemin ardından bakanlığın elektriğini kesme girişiminde bulunan sendika polis engeli ile karşılaştı.

Ancak daha sonra açıklama yapan EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, Maliye Bakanlığı’nın elektriğinin kesildiğini jeneratörlerin devrede olduğunu belirtti. Eylemciler şu sıralar İçişleri Bakanlığı önünde eylemlerine devam ediyor.