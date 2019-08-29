El-Sen, Maliye Bakanlığı'nın elektriğini kesti!
El-Sen Maliye Bakanlığı'na 48 saat mühlet vermişti, süre dolunca elektriği kestiler.
29/08/2019
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EL-SEN bugün borcunu ödemediği gerekçesiyle Maliye Bakanlığı’nda eylem yaptı.
Eylemin ardından bakanlığın elektriğini kesme girişiminde bulunan sendika polis engeli ile karşılaştı.
Ancak daha sonra açıklama yapan EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, Maliye Bakanlığı’nın elektriğinin kesildiğini jeneratörlerin devrede olduğunu belirtti. Eylemciler şu sıralar İçişleri Bakanlığı önünde eylemlerine devam ediyor.