El-Sen, Olağanüstü Genel Kurula Gidecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Yönetim Kurulu’nun, 19 Şubat 2022 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yapma kararı aldığı ve kararın gerekçelerinin ilerleyen günlerde açıklanacağı duyuruldu.

Sendikadan yapılan açıklamada, “El-Sen Yönetim Kurul’ unun bugün yapmış olduğu Olağanüstü toplantıda 19 Şubat 2022 tarihinde, Olağanüstü Genel Kurul kararını almıştır. Nisap sağlanmadığı taktirde 26 Şubat 2022 tarihinde nisap aramaksızın Genel Kurulumuz gerçekleşecektir. İlerleyen günlerde gerekçelerimizi açıklayacağız” ifadelerine yer verildi.

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20/09/2021 13:23