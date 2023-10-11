EL-SEN 'Olağanüstü Genel Kurul'a Gidiyor!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, Sendika Yönetim Kurulu'nun dün (10.10.2023) oy birliği ile aldığı kararla, 13 Ocak 2024 tarihinde olağanüstü genel kurula gidileceğini açıkladı.

Aynı gün tüzük kurultayının da gerçekleştirileceği Olağanüstü Genel Kurul'da, El-Sen üyeleri yeni başkan ve genel sekreter seçiminin yanı sıra diğer tüm yetkili organları da belirleyecekler.

Ahmet Tuğcu, yaptığı açıklamada, El-Sen'in geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberlik içerisinde KIB-TEK’in geleceği, toplumun ve üyelerinin çıkarları ve şeffaf ve hesap verebilir bir sendikal yönetim yapısının devamı için çalışacağını belirtti.