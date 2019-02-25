El-Sen Ölümle Sonuçlanan İş Kazası Konusunda Hükümeti Eleştirdi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, Gönyeli’de dün yaşanan ve 29 yaşındaki bir işçinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kazayla ilgili açıklama yaparak, hükümete eleştirilerde bulundu.

Yazılı açıklama yapan Özkıraç, kazanın tatil günü olan pazar günü gerçekleştiğine işaret ederek, “Bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur” dedi.

Kazanın sorumlusunun hükümet olduğunu savunan Özkıraç, kazaları “cinayet” olarak niteleyerek, hükümeti “Özel sektörde sendikalaşmanın önünü sermayeden korkup engellemekle” suçladı.

Bunların bedelini hükümetin vereceğini ileri süren Özkıraç, “Çıkın ve onurlu bir şekilde gereğini yapınız.” ifadelerini kullandı.