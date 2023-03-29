EL-SEN: Sayın Arıklı’nın üretim maliyetleri hakkında verdiği bilgi gerçekleri yansıtmıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın Meclis’teki Aksa’nın Kıb-Tek’ten daha ucuza üretim yaptığı yönündeki konuşması ile toplumu yanılttığını savunarak, bazı rakamlar paylaşıldı.

EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kıb-Tek’in aynı tip dizel santrallerde şubat ayı üretim maliyeti kWh başına 9.77 c/kWh iken Aksa’dan alınan enerjinin 15.23 c/kWh olduğu belirtilerek, Kıb-Tek’in 5.46 c/kWh daha ucuza enerji ürettiği kaydedildi.

Açıklamada, “Kıb Tek’in tüm olumsuzluklara rağmen kapasitesini Aksa ile olan alım garantisi nedeni ile verimli kullanamamasına rağmen, Kıb-Tek’in tüm santrallerin üretim maliyeti 11.85 c/kWh olarak gerçekleşmiş olup 3.38 c/kWh daha ucuza üretim gerçekleştirmiştir. Bu gerçekler orta yerde dururken daha ucuza üretim yapacak santralleri şu anda durdurup Aksa’dan daha pahalıya enerji almak zorunda olduğumuzun kamuoyu tarafından bilinmesinde fayda var” denildi.

Açıklamada, Kıb Tek’in üretim maliyetlerinin düşürülmesinin yolunun Aksa ile yeni anlaşma yapmak değil, ivedi olarak yeni santral yatırımlarının hayata geçirilmesi ve Aksa ile olan sözleşmenin sonlandırılması olduğu da vurgulandı.

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29/03/2023 15:10