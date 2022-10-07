El-Sen SDR hastası Selengüçlü için düzenlenen kampanyaya destek verdi

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), SDR hastası Kuzey Selengüçlü için düzenlenen kampanyaya destek verdi.

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07/10/2022

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El-Sen SDR hastası Selengüçlü için düzenlenen kampanyaya destek verdi

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), SDR hastası Kuzey Selengüçlü için düzenlenen kampanyaya destek verdi.

El-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, SDR hastası Kuzey Selengüçlü’nün ameliyatı için düzenlenen yardım kampanyasına EL-Sen Yönetim Kurulu ve üyeleri arasından toplanan bağışın, dün Kuzey'in babası Gürdal Selengüçlü’ye teslim edildiği kaydedildi.

 

Açıklamada, Kuzey bebeğin en kısa zamanda sağlığına kavuşması dileğinde bulunuldu.

07/10/2022 11:05
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TAGS: ELSEN, Kampanya, Destek
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